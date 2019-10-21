ارتفاع عدد الركاب جوا خلال 9 أشهر
AzerTAg.az
٢١.١٠.٢٠١٩ [١٦:٢٧]
باكو، 21 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
تم نقل مليونين و102.8 ألف راكب جوا خلال 9 أشهر من العام الجاري أو أكثر من 10 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم تنفيذ 99.9 في المئة من شحنات عبر الشركات الحكومية و0.1 في المائة بالسيارات عبر الشركات الخاصة.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢١.١٠.٢٠١٩ [١٧:٠٧]
٢١.١٠.٢٠١٩ [١٦:٢٩]
٢١.١٠.٢٠١٩ [١٦:٠٣]
٢١.١٠.٢٠١٩ [١٥:٥٨]
٢١.١٠.٢٠١٩ [٢٠:٤٤]
٢١.١٠.٢٠١٩ [٢٠:٣٣]
٢١.١٠.٢٠١٩ [١٤:١٢]
٢١.١٠.٢٠١٩ [١١:٢٣]
٢١.١٠.٢٠١٩ [٢٠:٢٣]
٢١.١٠.٢٠١٩ [١٨:٤٥]
٢١.١٠.٢٠١٩ [١٨:٣٦]
٢١.١٠.٢٠١٩ [١٨:١٦]
٢١.١٠.٢٠١٩ [١٤:٣٥]
١٨.١٠.٢٠١٩ [١٩:٣٧]
١٥.١٠.٢٠١٩ [١٢:٣٧]
٢١.١٠.٢٠١٩ [٢٠:٣١]
١٨.١٠.٢٠١٩ [٢٣:٠٧]
١٨.١٠.٢٠١٩ [١٩:٣٧]
١٦.١٠.٢٠١٩ [١٥:٠٥]
٢١.١٠.٢٠١٩ [١٨:١٦]
١٨.١٠.٢٠١٩ [١٨:٣٨]
١٧.١٠.٢٠١٩ [١٥:٤٤]
١٧.١٠.٢٠١٩ [١٣:٣١]
١٠.١٠.٢٠١٩ [٢١:٣٣]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٣٩]
١١.٠٨.٢٠١٩ [١٥:٥٢]
٢١.١٠.٢٠١٩ [١٨:٢١]
٢١.١٠.٢٠١٩ [١٥:٢٤]
٢١.١٠.٢٠١٩ [١٣:٢٣]
١٩.١٠.٢٠١٩ [٢٣:٣٩]
٢١.١٠.٢٠١٩ [١٤:٢١]
١٩.١٠.٢٠١٩ [٢٣:٣٥]
١٩.١٠.٢٠١٩ [٢٣:٢٢]
١٩.١٠.٢٠١٩ [١٣:٢٨]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك