    • / اقتصاد

    اقتصاد


    حجم المنقولات بالسكك الحديد في أذربيجان خلال 8 أشهر

    ٢١.١٠.٢٠١٩ [١٦:٢٩]

    باكو، 21 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تم نقل 16.1 في المائة من البضائع المستوردة عن طريق السكك الحديدية في يناير - أغسطس من العام الجاري.

    أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاءات ان 44.9 في المائة من البضائع المستوردة نقلت عبر السيارات و31 في المائة عن طريق الجو و5.5 في المائة عن طريق البحر.

    AZERTAG.AZ :حجم المنقولات بالسكك الحديد في أذربيجان خلال 8 أشهر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢١.١٠.٢٠١٩ [١٧:٠٧]
    نقل 5.8 ٪ من البضائع الأذربيجانية عن طريق البر
    ٢١.١٠.٢٠١٩ [١٦:٢٧]
    ارتفاع عدد الركاب جوا خلال 9 أشهر
    ٢١.١٠.٢٠١٩ [١٦:٠٣]
    نقل 172.5 مليون طن من البضائع عن طريق المواصلات خلال 9 أشهر
    ٢١.١٠.٢٠١٩ [١٥‎:٥‎٨]
    نقل أكثر من 1.4 مليار شخص عن طريق المواصلات خلال 9 أشهر
    حجم المنقولات بالسكك الحديد في أذربيجان خلال 8 أشهر