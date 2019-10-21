حجم المنقولات بالسكك الحديد في أذربيجان خلال 8 أشهر

باكو، 21 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تم نقل 16.1 في المائة من البضائع المستوردة عن طريق السكك الحديدية في يناير - أغسطس من العام الجاري.

أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاءات ان 44.9 في المائة من البضائع المستوردة نقلت عبر السيارات و31 في المائة عن طريق الجو و5.5 في المائة عن طريق البحر.