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    توريد 246 حافلة ركاب إلى البلد خلال 8 أشهر

    ٢٢.١٠.٢٠١٩ [١٦:٣٧]

    باكو، 22 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن عدد الحافلات المستوردة إلى أذربيجان 246 حافلة خلال فترة يناير – أغسطس من العام الجاري.

    كذلك تم توريد 24 ألفا و88 سيارة و2262 شاحنة و246 حافلة إلى البلد خلال الأشهر الثمانية الماضية.

    AZERTAG.AZ :توريد 246 حافلة ركاب إلى البلد خلال 8 أشهر
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