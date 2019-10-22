توريد 246 حافلة ركاب إلى البلد خلال 8 أشهر
AzerTAg.az
٢٢.١٠.٢٠١٩ [١٦:٣٧]
باكو، 22 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن عدد الحافلات المستوردة إلى أذربيجان 246 حافلة خلال فترة يناير – أغسطس من العام الجاري.
كذلك تم توريد 24 ألفا و88 سيارة و2262 شاحنة و246 حافلة إلى البلد خلال الأشهر الثمانية الماضية.
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