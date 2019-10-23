82.1 ٪ من المواطنين الأذربيجانيين المقيمين في الخارج يستخدمون السكك الحديدية والنقل البري
AzerTAg.az
٢٣.١٠.٢٠١٩ [١٤:١٠]
باكو، 23 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
استخدم 82.1 في المائة من المواطنين الأذربيجانيين المقيمين في البلدان الخارجية السكك الحديدية والنقل البري خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 17.2 في المائة من مواطنينا استخدموا النقل الجوي و0.7 في المائة منهم استخدموا النقل البحري.
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