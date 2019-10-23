نقل 5.2 مليون طن من البضائع عن طريق السكك الحديد

باكو، 23 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

بلغ حجم المنقولات بالسكك الحديد في أذربيجان 5 ملايين و261 ألف و318 طن خلال يناير – سبتمبر للعام الجاري وتبلغ تكلفة هذه الشحنات مليارين و260 مليون و882 ألف دولار أمريكي.

أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية (أذرتاج) نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة 669 ألف و809 طن من البضائع المصدرة بالسكة الحديد خلال 9 أشهر بلغت 520 مليون و592 ألف دولار أمريكي.

ويبلغ حجم البضائع المستوردة 3 ملايين و591 الف و508 طن وتصل التكلفة إلى مليار و740 مليون و290 ألف دولار أمريكي.