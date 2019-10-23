مترو أنفاق باكو يشتري 60 عربة إضافية من الجيل الحديث

موسكو، 23 أكتوبر، أذرتاج

ستنتج شركة " Transmashholding Joint Stock"المساهمة الروسية أكثر من 60 عربة جديدة لشركة مترو أنفاق باكو المساهمة.

أفادت وكالة أذرتاج أنه وقع على الاتفاق بهذا الشأن كل من مدير مصنع "Metrovagononmash " التابع للشركة بوريس يوغاتيريوف ورئيس شركة "مترو أنفاق باكو" المساهمة زاور حسينوف.

صرح مدير مصنع " Metrovagononmash " الروسية للصحفيين أنه بموجب الاتفاق، سيتم تصدير العربات من الطراز الـ65 من الجيل الرابع إلى أذربيجان في غضون ثلاث سنوات. خلال فترة الإنتاج، أي خلال 3 سنوات. وستتفق قاعدة العربات التي قيد الإنتاج للعربات التي تم تصديرها إلى باكو في يونيو من هذا العام. وسيتم اتخاذ الإجراءات للمزيد من تحديث العربات التي ستصنع خلال فترة الإنتاج أي 3 سنوات.

قال سفير أذربيجان في روسيا بولاد بلبل أوغلو إنه تم تصدير 20 عربة إلى باكو قبل بضعة أشهر. يتم توفير عربات مريحة وعصرية مع التكنولوجيا الحديثة. يتمتع سكان باكو وضيوف المدينة بهذه العربات.

قدر رئيس شركة "مترو أنفاق باكو" زاور حسينوف التعاون مع مصنع " Metrovagononmash" كمواصلة للسياسة التي وضع الزعيم الوطني حيدر علييف أسسها. وشدد على أن 60 عربة لشركة "مترو أنفاق باكو" لم يكن رقماُ كبيراً لمصنعMetrovagononmash " الذي ينتج 800 عربة في سنة وأن هذا الاتفاق مفيد للجانبين الروسي والأذربيجاني على حد سواء. لأن يتمكن المصنع من تخطيط إنتاجه وأما نحن سندفع السعر الثابت خلال السنوات الثلاث.

بين شركة مترو أنفاق باكو ومصنع" Metrovagononmash" تعاون طويل الأجل متبادل المنفعة. يزود المصنع مترو أنفاق باكو بعربات الأنفاق منذ عام 1967. تعمل 286 عربة في مترو باكو في الوقت الحاضر.

فريده عبداللايفا

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