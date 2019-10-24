نقل 300 ألف راكب بالسكك الحديد خلال سبتمبر

باكو، 24 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

نقل 300 الف راكب عبر السكك الحديدية خلال شهر سبتمبر من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مكتب الإعلام لهيئة الإحصاء الحكومية أنه في شهر أغسطس نقل 300 الف راكب عبر السكك الحديدية أيضا.