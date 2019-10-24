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    نقل 89 ألف طن من البضائع عبر طريق النقل البري خلال الشهر الماضي

    ٢٤.١٠.٢٠١٩ [١٨:٠٥‎]

    باكو، 24 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    نقل 88 ألفا و841 طن من البضائع عبر طريق النقل البري خلال شهر سبتمبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن حجم البضائع المستوردة بلغ 202 ألف و35 طنا.

    AZERTAG.AZ :نقل 89 ألف طن من البضائع عبر طريق النقل البري خلال الشهر الماضي
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