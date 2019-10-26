تضامن سفراء أذربيجان وتركيا وجورجيا والأرجنتين يزعج الأرمن

باكو ، 26 أكتوبر ، اذرتاج

ان التضامن الذي أظهره الدبلوماسيون من أذربيجان وتركيا وجورجيا والأرجنتين في المؤتمر المنعقد في موضوع " منطقة القوقاز وآسيا الوسطى" في جامعة كويلمس الوطنية للأرجنتين وفي برلمان هذا البلد بمشاركة سفراء هذه الدول وإدانتهم استمرار أرمينيا في احتلال أراضي أذربيجان والادعاءات عما يسمى "بالإبادة الجماعية للأرمن" ازعج الجالية الأرمنية في هذا البلد الواقع في أمريكا اللاتينية.

أفادت نشرة “Diario Armenia” للجالية الأرمنية في الأرجنتين أن شتات "الشعب المظلوم" بعثت شكاوى إلى البرلمان والجامعة بخصوص هذا الموضوع. تستخدم الجالية الأرمنية جميع الوسائل لإلغاء المعلومات عن ذلك الحدث في وسائل الإعلام المحلية وكذلك في المواقع الإلكترونية للجامعة والبرلمان.

شارك سفراء كل من أذربيجان وجورجيا وتركيا في الأرجنتين، رشاد أصلانوف وإراكلي كوراشفيلي وشفيك فورال ألتاي وكذلك سفراء الأرجنتين السابقون في أذربيجان وتركيا في الفعاليات الجارية في الجامعة والبرلمان.

يشار إلى أن السفير الأرجنتيني السابق في أذربيجان كارلوس دانتي ريفا بالاضافة على فكرة السفير الأذربيجاني حول وضع أرمينيا المنطقةَ أمام الخطر قال إن بلاده تؤيد الحل السلمي للنزاع الأرمني الأذربيجاني في قاره باغ الجبلية ولكن داخل سلامة أراضي أذربيجان.

وقال السفير الأرجنتيني السابق في تركيا جوليان تيتامانتي إن نشاط الجالية الأرمينية "تعيق تطور العلاقات بين تركيا والأرجنتين".

قال شفيك فورال ألتاي الذي أكد أن تركيا تدعم وحدة أراضي أذربيجان وجورجيا، إن الأرمن يستخدمون ما يسمى "بالإبادة الجماعية" للتلاعب السياسي والضغط على أنقرة. وأكد أن الجالية الأرمنية في الأرجنتين تشارك في زرع النفاق بين الشعوب.