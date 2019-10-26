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    اقتصاد


    ارتفاع عدد الركاب جوا خلال سبتمبر

    ٢٦.١٠.٢٠١٩ [١٥‎:٥‎١]

    باكو، 26 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تم نقل 251 ألف راكب جوا خلال شهر سبتمبر من العام الجاري، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية.

    يذكر أنه تم نقل 370 ألف راكب جوا خلال شهر أغسطس للعام الجاري.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع عدد الركاب جوا خلال سبتمبر
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