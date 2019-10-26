حجم المنقولات بالبحر 63.1 مليون دولار خلال الشهر الماضي

باكو، 26 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

بلغ حجم المنقولات بالبحر في أذربيجان 107 ألف و909 طن خلال شهر سبتمبر من العام الجاري وتبلغ قيمة هذه الشحنات 63 مليونا و179 ألف دولار أمريكي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن الموانئ البحرية أعمال الشحن والتفريغ البالغ حققت حجمها 15 ألفا و895 طن بقيمة 6 ملايين و492 ألف دولار أمريكي.

ويبلغ حجم البضائع المستوردة 92 الفا و14 طن وتصل قيمتها إلى 56 مليونا و688 ألف دولار أمريكي.