نقل 18.1 مليون طن من البضائع عن طريق المواصلات خلال الشهر الماضي

باكو، 26 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تم نقل 18.1 مليون طن من البضائع عن طريق المواصلات خلال شهر سبتمبر من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه بلغ حجم البضائع المنقولة 24.6 طن خلال شهر أغسطس.