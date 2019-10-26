انطلاق قطار السرعة باكو- تبيليسي- باكو لأول مرة مع قاطرة الركاب

باكو، 26 أكتوبر، أذرتاج

انطلق القطار السريع باكو- تبيليسي- باكو 38/37 لأول مرة بواسطة قاطرة الركاب 4 Prima M.

أفاد المكتب الصحفي لشركة سكك الحديد الأذربيجانية لوكالة أذرتاج، أنه كانت تستخدم إلى يومنا هذا قاطرات الشحن من صناعة السبعينات من القرن الماضي لنقل قطارات الركاب على السكك الحديدية. يمكن استخدام القاطرات فرانسية الصنع من طراز Prima M4 والعمالة على التيار الثابت ب3 و27 كيلو/واط من تعزيز التشغيل على المدى الطويل.

ازدادت سرعة قاطرات Prima M4 بمقارنة القاطرات القديمة من 100 كم في ساعة إلى 160 كم وفي قاطرة 4 محركات غير متزامنة بقدرة 1200 كيلة/واط وأنها مزودة بجهاز الفرملة الكهربائية الذي يمكنها من تحرك خفيف في المحطات مما يضمن راحة الركاب وكما تم تركيب نظام التبريد والتدفئة في غرفة القيادة.

من الجدير بالذكر أن عملية التجديد لحظيرة العربات والقاطرات تجري ضمن عملية التحديث لشركة لسكة الحديد الأذربيجانية وقد اتخذت الخطوات الهامة في هذا النحو. تنوي الشركة شراء 50 قاطرة عاملة على التيار المتغير من شركة “Alstom” الفرانسية على أساس العقد الموقع معها في 12 مايو 2014 ومن المحتمل تشغيل 40 منها لنقل البضائع و10 لنقل الركاب وقد وصلت أذربيجان 10 قاطرات للركاب من طراز “Prima M4” (AZ4A) و8 قاطرات للبضائع.

ويتوقع وصول 8 قاطرات إضافية لنقل الركاب إلى نهاية هذا العام ويتم تشغيل قطارات الركاب الأخرى أيضاً بهذه القاطرات.