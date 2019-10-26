باكو، 26 أكتوبر، أذرتاج سيكون غرس 650 ألف شجرة بمبادرة النائبة الأولى لرئيس جمهورية أذربيجان مهربان علييفا بمناسبة الذكرى ال650 للشاعر عماد الدين نسيمي مساهمة في تحسين بيئتنا وتخضير طبيعتنا. صرحت هذا كولشان أوروجوفا، مديرة مدرسة الثانوية رقم 6 باسم توفيق إسماعيلوف في مقابلة مع وكالة أذرتاج.

AZERTAG.AZ : مبادرة غرس 650 ألف شجرة في يوم واحد مهمة جدا لتحسين البيئة

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