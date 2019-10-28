تنفيذ 671.6 مليون طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية خلال سبتمبر

باكو، 28 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تم تنفيذ 671.6 ألف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية خلال شهر سبتمبر من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 627.2 ألف طن من الشحنات المنقولة هو شحنات العبور والترانزيت.

وبلغ عدد الركاب المنقول بهذا النوع من النقل خلال الفترة المذكورة 2.2 الف شخص.