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    حجم المنقولات بالسكك الحديدية في أذربيجان 255 مليون دولار

    ٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٧:٥‎٤]

    باكو، 28 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    قالت هيئة الجمارك الحكومية إن قيمة الشحن المنقول عبر السكك الحديدية خلال شهر سبتمبر البالغ حجمه 690 ألف و244 طن وصلت إلى 254 مليون و869 ألف دولار أمريكي.

    أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أن قيمة الشحن المصدر البالغ حجمه 131 ألف و58 طن عبر السكك الحديدية خلال الشهر الماضي بلغت 27 مليونا و149 ألف دولار فيما سجلت قيمة الشحن المستورد إلى البلد خلال الشهر ذاته البالغ حجمه 559 ألف و185 طن عند 227 مليون و721 ألف دولار.

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