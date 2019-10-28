توريد 139 حافلة ركاب إلى البلد خلال أغسطس
AzerTAg.az
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٨:٠٨]
باكو، 28 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن عدد الحافلات المستوردة إلى أذربيجان 139 حافلة خلال أغسطس من العام الجاري.
كذلك تم توريد 3 آلاف و288 سيارة و319 شاحنة و139 حافلة إلى البلد خلال الشهر المذكور.
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