إلغاء رحلة جوية بين موسكو - باكو – موسكو

باكو، 28 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

ألغيت الرحلة الجوية في اتجاه موسكو - باكو- موسكو، التي كانت من المخطط تسييرها اليوم في 28 أكتوبر / تشرين الأول.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مطار حيدر علييف الدولي في باكو أن رحلة جوية رقم "S7 3231" كانت من المخطط تسييرها شركة الطيران الروسية "S7 Airlines" من موسكو إلى باكو في الساعة 17:25.

بسبب إلغاء هذه الرحلة الجوية ألغيت رحلة جوية رقم "S7 3232" لشركة الطيران الروسية مخططة اليوم من باكو إلى موسكو أيضا. كان من المقرر تسيير الرحلتين الجويتين بطائرة من طراز "A320-200".

لم يعلن سبب إلغاء رحلة موسكو - باكو- موسكو.