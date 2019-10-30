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    نقل 275 ألف طن من البضائع عبر سكة الحديد باكو – تبيليسي – قارس حتى الآن

    ٣٠.١٠.٢٠١٩ [١٨:٠٤]

    باكو، 30 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تم نقل أكثر من مليون طن من البضائع عبر سكة الحديد باكو – تبليسي – قارس حتى الآن.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها رئيس الشركة المساهمة المغلقة "سكك حديد أذربيجان" جاود قوربانوف.

    أعلن أنه قد استكملت 80 في المائة من الأعمال في هذا الاتجاه.

    AZERTAG.AZ :نقل 275 ألف طن من البضائع عبر سكة الحديد باكو – تبيليسي – قارس حتى الآن
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