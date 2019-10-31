90% زيادة في عدد الحاويات الواصلة من الصين إلى ميناء باكو
AzerTAg.az
٣١.١٠.٢٠١٩ [٢٣:٥٢]
باكو،31 أكتوبر، أذرتاج
ابلغت شركة "ميناء باكو البحري الدولي للتجارة" المساهمة لوكالة أذرتاج عن زيادة عدد الحاويات الواصلة إلى ميناء باكو الجديد الواقع في بلدة آلات بنسبة 43.5 %. وهكذا، في الأشهر التسعة الأولى، بلغ هذا الرقم 24 ألف 305 حاوية (بمعدل تدفق البضائع أوسعة السفن-TEU) في عام 2018 كان هناك 16 ألف 940 TEU. ارتفع عدد الحاويات من الصين بنسبة 90 % وبلغت 2610 حاوية.
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