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    اقتصاد


    90% زيادة في عدد الحاويات الواصلة من الصين إلى ميناء باكو

    ٣١.١٠.٢٠١٩ [٢٣:٥‎٢]

    باكو،31 أكتوبر، أذرتاج

    ابلغت شركة "ميناء باكو البحري الدولي للتجارة" المساهمة لوكالة أذرتاج عن زيادة عدد الحاويات الواصلة إلى ميناء باكو الجديد الواقع في بلدة آلات بنسبة 43.5 %. وهكذا، في الأشهر التسعة الأولى، بلغ هذا الرقم 24 ألف 305 حاوية (بمعدل تدفق البضائع أوسعة السفن-TEU) في عام 2018 كان هناك 16 ألف 940 TEU. ارتفع عدد الحاويات من الصين بنسبة 90 % وبلغت 2610 حاوية.

    AZERTAG.AZ :90% زيادة في عدد الحاويات الواصلة من الصين إلى ميناء باكو
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