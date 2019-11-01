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    أكثر من 34.4 ألف راكب يستخدمون خدمات ميناء باكو الجديد خلال 9 أشهر

    ٠١.١١.٢٠١٩ [١٦:٢١]

    باكو، 1 نوفمبر، (أذرتاج).

    افاد مراسل وكالة (أذرتاج) نقلا عن جمعية "ميناء باكو البحري التجاري الدولي" أن 34 ألف و425 راكب استخدموا خدمات ميناء باكو الجديد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

    AZERTAG.AZ :أكثر من 34.4 ألف راكب يستخدمون خدمات ميناء باكو الجديد خلال 9 أشهر
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