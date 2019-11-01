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    مطار حيدر علييف الدولي يحصل على جائزة جديدة

    ٠١.١١.٢٠١٩ [١٩:٢٨]

    باكو، 1 نوفمبر، (أذرتاج).

    حصل مطار حيدر علييف الدولي على جائزة جديدة.

    افاد مراسل وكالة (أذرتاج) من موسكو بأن رئيس مطار حيدر علييف الدولي تيمور حسنوف على جائزة "القائد الشاب" وذلك في إطار منتدى الطيران الدولي الـ27 الذي انعقد في العاصمة موسكو تحت عنوان "اجنحة المستقبل".

    كما شارك عن جانب أذربيجان في اعمال المنتدى نائب رئيس مطار حيدر علييف الدولي السيد إلنور زلفيقاروف ومدير التسويق بشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية السيد فؤاد يوسفوف الذي انضم الي مناقشات بعنوان" آفاق سوق النقل منخفض التكلفة".

    AZERTAG.AZ :مطار حيدر علييف الدولي يحصل على جائزة جديدة
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