عقد مؤتمر مكرس للذكرى الـ650 لعماد الدين نسيمى بجامعة مدريد المستقلة

مدريد، 6 نوفمبر (أذرتاج).

وفقًا لمرسوم الرئيس إلهام علييف حول الاحتفال بالذكرى الـ650 للشاعر الأذربيجاني الكبير عماد الدين نسيمي وإعلان عام 2019 "عام عماد الدين نسيمي" تُعقد سلسلة من الأنشطة والعروض في أذربيجان وفي الخارج، وتعاد دراسة تراثه الأدبي ونقله إلى المجتمع الدولي.

أفادت وكالة أذرتاج أنه اتباعاً لمرسوم رئيس الجمهورية حول الاحتفال بذكرى عماد الدين نسيمى، عقد المؤتمر الأدبي والعلمي في 5 نوفمبر في جامعة مدريد المستقلة بتنظيم سفارة جمهورية أذربيجان في إسبانيا وجامعة مدريد المستقلة.

ألقى سفير جمهورية أذربيجان في إسبانيا أنار محرموف كلمة في المؤتمر مشيراً إلى تراث الشاعر والمفكر الأذربيجاني الكبير عماد الدين نسيمي الذي عاش في زمن المحن والصعوبات وأشاد بمساهمة الشاعر في تطوير الشعر الأذربيجاني الكلاسيكي وأن الأفكار المتقدمة مثل الإنسانية وحرية الفرد تحتل مكانة بارزة في تراث الشاعر المفكر.

أشاد رجال العلم الإسبانيين المشاركين في هذا الحدث في كلماتهم بأعمال الشاعر والفيلسوف وركزوا على مساهمته في تعزيز التسامح والسلام والإنسانية.

كما تم تقديم مقتطفات من باليه "نسيمي" لمسرح الأوبرا والباليه الأذربيجاني بالإضافة إلى عرض فيلم "نسيمي" الروائي للمخرج حسن سيدبيلي (1973).