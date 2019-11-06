قطار من الصين يصل إلى أنقرة عبر خط سكة حديد "باكو - تبيليسي – قارس"

أنقرة، 6 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

وصل القطار المنطلق من الصين إلى أنقرة عبر خط سكة حديد "باكو - تبيليسي – قارس". من المتوقع أن يقام حفل استقبال القطار في أنقرة اليوم.

أفادت وكالة أذرتاج أنه من المتوقع أن يحضر الحفل المسؤولون من أذربيجان وتركيا والصين وكازاخستان وجورجيا.

يعد وصول القطار على طريق سيان-أنقرة إلى تركيا إنجازا آخر لخط سكة حديد "باكو - تبيليسي – قارس".

يذكر أن جمهورية الصين الشعبية تعمل على تنويع روابط السكك الحديدية بسرعة عبر استراتيجية "حزام واحد طريق واحد". تهدف هذه الاستراتيجية إلى بناء شبكة نقل واستثمار وطاقة وتجارة كبيرة تربط الصين وآسيا والشرق الأوسط وأوروبا. تتضمن هذه الاستراتيجية التي أطلقتها الصين في عام 2013 اتجاهين رئيسيين للتنمية: "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير" و"طريق الحرير البحري". يدور الحديث هنا عن إنشاء ممر التجارة للنقل المباشر للبضائع من الشرق إلى الغرب.