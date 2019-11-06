باكو، 6 نوفمبر، أذرتاج أعلن مطار حيدر علييف الدولي الذي هو مطار رئيسي في اذربيجان تصنيف أكثر الشركات للطيران دقة غي مواعيد الطيران خلال شهر أكتوبر 2019. أفاد المتكب الصحفي لمطار حيدر علييف الدولي لوكالة أذرتاج أن شركة النقل الجوي الوطني لدولة اإمارات العربية المتحدة “Etihad Airways” وشركة “China Southern” الصينية للطيران أحرزتا أعلى النتائج ب100% في دقة متناهية بين الشركات التي انطلقت طائراتها من مطار حيدر علييف الدولي خلال شهر أكتوبر 2019. يعتبر مطار حيدر علييف الدولي أكبر مطار في أذربيجان والمنطقة من ناحية حجم حركة نقل الركاب والبضائع وساحة مجمع المطار وقدرة محطة الشحن.

AZERTAG.AZ : "الاتحاد للطيران" و"تشاينا ساذرن" أكثر شركات الطيران دقة في مواعيد الطيران في مطار حيدر علييف الدولي

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