تعزيز التعاون بين ميناء باكو وشركات كبيرة للخدمات اللوجستية الأوروبية

باكو، 8 نوفمبر، أذرتاج

كما أفدنا أنه في شهر أبريل من العام الجاري، بدأت 7 شركات رائدة عاملة في أحد أكبر مراكز اللوجيستيكا والنقل في أوروبا في مدينة ليميورغ في ندرلاند التعاون مع ميناء باكو على أساس مذكرة التفاهم.

افادت وكالة أذرتاج أنه في إطار التعاون الثنائي، قام كل من هانز كابوتير، الرئيس التنفيذي لمجموعة “Cabooter Group” وبيتر باردويل، عضو مجلس الإدارة ، بزيارة ميناء باكو الجديد في آلات.

خلال الزيارة، أطلع المدير العام تاليه زيادوف الضيوف على ميناء باكو الجديد وقدم لهم معلومات مفصلة عن عمليات الميناء التي تجري باستخدام حلول تقنية أكثر حداثة وعصرية.