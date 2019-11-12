باكو تستضيف القمة العالمية الثانية لزعماء الأديان

بحضور شخصيات سياسية واجتماعية وعلمية ودينية من مختلف البلدان وممثلو المنظمات الدولية

باكو، 12 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

ستستضيف باكو في الفترة ما بين 14-15 نوفمبر القمة العالمية الثانية لزعماء الأديان بحضور كبار شخصيات سياسية واجتماعية وعلمية ودينية من مختلف البلدان وممثلي المنظمات الدولية وزعماء الطوائف الدينية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لإدارة مسلمي القوقاز أن قادة وممثلين من أكثر من 70 دولة من 5 قارات و25 ديانة وديانات تقليدية وحوالي 500 ممثل رفيع المستوى من 10 منظمات دولية مؤثرة وبما في ذلك رؤساء وزعماء أديان في الاتحاد الروسي سيشاركون في القمة التي ستنظم بناء على أوامر رئاسية أصدرها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بمناسبة الذكرى الـ70 لميلاد شيخ الإسلام الله شكر باشازاده رئيس قمة باكو الثانية لقادة الأديان للعالم ورئيس إدارة مسلمي القوقاز والذكرى الـ40 لفعالياته بمنصب شيخ الإسلام.

إن قمة باكو الثانية لزعماء الأديان للعالم التي تستضيفها الحكومة الأذربيجانية حول تطوير الحوار بين الأديان وتعزيز وتطور القيم الإنسانية مثل التفاهم المتبادل والتضامن الإنساني هي استمرار منطقي وتطوير مساهمتهم في تعزيز العلاقات بين الثقافات والأديان وتنمية العلاقات المتبادلة بين الثقافات والأديان المختلفة وبناء الثقة المتبادلة للأحداث الدولية في إطار "عملية باكو" و"التعددية الثقافية" و"التضامن الإسلامي" التي بدأت ونفذت بمبادرة رئيس دولتنا وبما في ذلك "قمة باكو العالمية الأولى لزعماء الأديان" و"مركز باكو الدولي للتعاون بين الأديان والثقافات".

خلال اجتماع القمة ستعقد مناقشات حول مواضيع الدور المثالي لدولة أذربيجان في تعزيز التعددية الثقافية والتسامح والتضامن بين الأديان، مساهمة شيخ الإسلام الله شكر باشازاده في تنمية التعاون بين الثقافات والأديان كزعيم ديني وشخصية اجتماعية عامة، زعماء الأديان ضد الإرهاب والعدوان وكره الأجانب وكراهية الإسلام ومعاداة السامية وكراهية المسيحية، أهمية الأنشطة المشتركة لزعماء الأديان، الحكومة والعلوم والشخصيات العامة في حماية حقوق المرأة والطفل وتعليم الشباب.

من المخطط اعتماد إعلان باكو بشأن نتائج القمة.