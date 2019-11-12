مطارات أذربيجان تسجل رقما قياسيا جديدا في اعداد الركاب

باكو، 12 نوفمبر، (أذرتاج).

صرح المكتب الإعلامي بمطار حيدر علييف الدولي لمراسل وكالة (أذرتاج) بأن مطارات أذربيجان الدولية استقبلت 4.7 مليون راكب في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مضيفا أنه يعتبر رقم قياسي جديد في السنوات الأخيرة. وأضاف أن حصة مطار حيدر علييف الدولي أكثر من 4 ملايين راكب أي بزيادة 200 ألف راكب عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وذكر المكتب أن مطار ناختشيفان تمت خدمة فيه لـ541 الف مسافر امام مطار كنجه فتمت خدمة فيه لـ127 الف راكب.

وقد نقلت شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية "آزال" خلال تلك الفترة 1.72 مليون أما شركة "بوتا" الأذربيجانية للطيران منخفضة التكلفة فنقلت 499 ألف راكب.

وبلغ عدد القادمين والمغادرين بالرحلات الدولية عبر مطار حيدر علييف الدولي 3.52 مليون راكب.