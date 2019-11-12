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    أذربيجان ترأست أنشطة النقل في إطار منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود

    ١٢.١١.٢٠١٩ [١٩:٤٠]

    باكو، 12 نوفمبر (أذرتاج).

    أفادت وزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيات العالية لوكالة أذرتاج ، أنه عقدت اجتماعات متتالية للجنة المشرفة لتطوير الطرق الدائرية العمومية في منطقة البحر الأسود ولجنة العمل لتطوير طرق المواصلات البحرية في منطقة البحر الأسود في إطار منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود (BSEC) . وكان الموضوع الرئيسي للمناقشات هو تعيين المندوبين إلى اللجنة المشرفة وتحديد المسار الرئيس العابر من أراضي البلدان الواقعة على الطريق السريع الدولي وطرق الوصول إليه.

    شارك من أذربيجان في الاجتماعات التي ترأسها تيمور عباسوف، كبير مستشاري إدارة التعاون الدولي بوزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيا العالية كذلك رئيس القسم لوكالة الملاحة البحرية وامق رحيموف والقنصل العام لبلادنا في إسطنبول رامز حاجي زاده.

    من الجدير بالذكر أن أذربيجان مرتبطة بالمسار الرئيسي للطريق الدائري العمومي للبحر الأسود عبر طريق باكو- آلات- قازاخ- حدود جورجيا وباكو-قوبا – حدود الاتحاد الروسي.

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    أذربيجان ترأست أنشطة النقل في إطار منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود أذربيجان ترأست أنشطة النقل في إطار منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود