أليي عبادي: أذربيجان من أكثر دول العالم تقدماً من حيث تقاليد التسامح

باكو، 14 نوفمبر (أذرتاج).

في 13 نوفمبر التقى رئيس لجنة الدولة للعمل مع المؤسسات الدينية مبارز قربانلي الوفد اليهودي الزائر لأذربيجان للحضور في قمة باكو الثانية للزعماء الدينيين في العالم. ويضم الوفد مدير معهد يعقوب سيفارد للأبحاث بجامعة يشيفا، أليي عبادي وكبير الحاخامات لتركيا وألمانيا إسحاق هاليفا وهاين ييدشاق إثيربرغ والممثل الشخصي لرئيس رابطة يهود هنغاريا أكوس ناغي والصحفية الإسرائيلية إيليانا روسه روده.

أفيد من لجنة الدولة لأذرتاج أن مبارز قربانلي أعرب عن امتنانه لزيارة الضيوف لبلادنا وحضورهم في حدث مهم ومكرم للغاية في مجال الحوار بين الأديان.

قدم رئيس لجنة الدولة معلومات عن العلاقات المثالية بين الدين والدولة في أذربيجان وتثبيت حرية الضمير في دستور البلاد والانسجام بين الأديان وعلاقات التعاون المعتمد على الاحترام والثقة المتبادلين بين مختلف الأديان والمذاهب وكذلك عن لجنة الدولة للعمل مع المؤسسات الدينية المنظمة لهذه العلاقات؛ وقال إنه قد وضع أساس تقاليد التسامح في أذربيجان منذ القرون القديمة. لم تتغير هذه التقاليد في الوقت الحاضر فحسب، بل على العكس، زادت عمقاً. منذ استقلال أذربيجان ، أصبحت هذه التقاليد واحدة من أهم الاتجاهات لسياسة الدولة.

قال مبارز قربانلي إنه تم توفير الظروف الملائمة لعيش الطائفة اليهودية، مثل الجاليات الأخرى في البلاد في السلام والتفاهم المتبادل وأفاد أنه هناك 7 معابد يهودية في بلادنا وتعمل المدرسة اليهودية وتوجد طوائف يهود الجبال وأوروبا وجورجيا.

في حديثه عن احتلال 20% من الأراضي الأذربيجانية نتيجة عدوان أرمينيا، أشار رئيس لجنة الدولة أيضاً إلى مشاركة اليهود في الدفاع عن قاره باغ الاذربيجانية ووجودهم بين شهداء 20 يناير. كما أفاد أنه تم بناء النصب التذكاري تكريماً لألبرت أغارونوف في الشارع باسم البطل الوطني وسيتم افتتاح النصب التذكاري في 15 نوفمبر.

معرباً عن ارتياحه لزيارة بلادنا وعما شاهده هنا، قال مدير معهد جاكوب سيفارد للأبحاث بجامعة يشيفا، أليي عبادي، إن أذربيجان من بين أكثر الدول تقدماً في العالم من حيث تقاليد التسامح. هذا خير دليل على ذلك التقاليد الموجودة حالياً في أذربيجان في هذا المجال. وأعرب عن تقديره الكبير لأنشطة الطائفة اليهودية في اذربيجان وأهمية التعاون مع الطوائف الأخرى.

في نهاية الاجتماع الذي نوقش فيه أيضاً عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، أعرب الضيوف عن امتنانهم للاستقبال الحار.