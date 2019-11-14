بحث مسائل توسيع العلاقات الدينية المعنوية بين أذربيجان وأوزبكستان

باكو، 14 نوفمبر، أذرتاج

استقبل رئيس اللجنة الحكومية لشؤون الطوائف الدينية مبارز قربانلي بمستشار الرئيس الأوزبكستاني رستم قاسموف مع الوفد المرافق له الذي يزور أذربيجان حاليا للمشاركة في اجتماع القمة الثاني لقادة الأديان العالمية في باكو.

أفادت أذرتاج عن بيان اللجنة الحكومية أن قربانلي تناول علاقات الصداقة ذات الجذور التاريخية القائمة بين أوزبكستان وأذربيجان مشيرا إلى أهمية العلاقات الثنائية وضمن المنظمات الدولية. وقال مبارز قربانلي إن قاعدة العلاقات تقف فيها الثقافة القادمة من أعماق القرون وقربة اللغة والعادات والتقاليد والقيم الإنسانية العالمية والمعنوية المتشكلة طوال العصور مفيدا أن الزعيم القومي العام حيدر علييف قد رفع هذه العلاقات إلى ارتفاع أكثر وهي مستمرة حاليا بفضل السياسة الحكيمة المنتهجة من جانب الرئيس إلهام علييف.

وقدم قربانلي كذلك معلومات حول البيئة الدينية في البلد قائلا إن الرئيس إلهام علييف يخصص دائما اهتماما للمجال الديني والاعتناء ولا تفرق بين مختلف الطوائف الدينية الأمر الذي يضمن في أذربيجان الحفاظ على قيم التسامح والتعددية الثقافية الغنية.

وتحدث رئيس اللجنة الحكومية عن فعاليات المؤسسة التي يرأسها متناولا أهمية وضرورة القيام بتبادل الآراء والتجارب في مجال محاربة التطرف الديني ووجوب تعاون المؤسسات ذات الصلة للبلدين بشأن القضايا الدينية.

وذكر مستشار الرئيس الأوزبكستاني رستم قاسموف أن العلاقات بين أذربيجان وأوزبكستان تزداد سعة في مجالات الاقتصاد والسياسة والثقافة مشيرا إلى وجود عدد كبير من السمات المشتركة بين الشعبين. وابلغ أن تطور العلاقات الشاملة بين البلدين تلعب فيه الإرادة السياسية لرئيسي الدولتين دورا مهما. وأفاد انهم مهتمون بالمزيد من تعمق العلاقات بين أوزبكستان وأذربيجان في المجال الديني منوها إلى وجوب توسيع تبادل الخبرات والتعاون في هذا المجال.

كما تبادل الطرفان في اللقاء وجهات نظر حول تبادل التجارب والخبرات في انتهاج سياسة الدولة في المجال الديني والقيام بفعاليات توعوية كفيلة بالحيلولة دون انتشار مظاهر التطرف الديني وإقامة التدابير والفعاليات المشتركة وسائر المسائل ذات الصلة.