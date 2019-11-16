مناقشة آفاق التعاون بين سكتي حديد أذربيجان وجورجيا

باكو، 16 نوفمبر (أذرتاج)

عقد الاجتماع مع وفد برئاسة المدير العام لشركة سكك الحديد المساهمة لجورجيا ديفيد برادزه في شركة سكك الحديد المساهمة لأذربيجان.

افاد المكتب الصحفي لشركة سكك الحديد الأذربيجانية لأذرتاج أن رئيس السكك الحديدية الأذربيجانية جاود قربانوف تحدث في الاجتماع عن التعاون القائم بين سكتي الحديد لأذربيجان وجورجيا وفرص النقل والخدمات اللوجستية في بلدنا والإصلاحات في السكك الحديدية.

قال المدير العام لسكة الحديد الجورجية ديفيد برادزه إن إطلاق خط سكة الحديد باكو-تبيليسي- قارس يعطي إسهاما كبيرا في الاستقرار في المنطقة وتكامل شعوبنا وتطورهم الاقتصادي بشكل أوثق.

في ختام الاجتماع، تم توقيع البروتوكول حول آفاق التعاون الثنائي.