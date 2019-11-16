تصدير نحو 62 ألف طن من الشحن جوا
AzerTAg.az
١٦.١١.٢٠١٩ [١٤:١١]
باكو، 16 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
بلغ حجم الصادرات جوا خلال أشهر يناير - أكتوبر من العام الجاري 61 الف و700 طن.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن حجم الشحن المورد جوا خلال الفترة المذكورة وصل إلى 11 ألفا و766 طن.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٦.١١.٢٠١٩ [١٤:٣٦]
١٦.١١.٢٠١٩ [١٢:٥٩]
١٢.١١.٢٠١٩ [١٩:٤٠]
١٢.١١.٢٠١٩ [١٧:٥٤]
١٦.١١.٢٠١٩ [١٩:٣٨]
١٦.١١.٢٠١٩ [١٨:٤٧]
١٦.١١.٢٠١٩ [١٦:٤٢]
١٦.١١.٢٠١٩ [١٦:٠٠]
١٦.١١.٢٠١٩ [١٩:٤٣]
١٦.١١.٢٠١٩ [١٨:٣٠]
١٦.١١.٢٠١٩ [١٨:٢٤]
١٦.١١.٢٠١٩ [١٤:٣٦]
١٦.١١.٢٠١٩ [١٩:٢٦]
١٦.١١.٢٠١٩ [١٣:٠٤]
١٥.١١.٢٠١٩ [١٦:٥٩]
١٦.١١.٢٠١٩ [١٤:٤٣]
١٦.١١.٢٠١٩ [١٤:٠٧]
١٥.١١.٢٠١٩ [١٢:٤٩]
١٤.١١.٢٠١٩ [٢١:٣٨]
١٦.١١.٢٠١٩ [١٩:٤٣]
١٢.١١.٢٠١٩ [١٦:٥٥]
٠٨.١١.٢٠١٩ [١٥:٤٥]
٠٤.١١.٢٠١٩ [٢٠:١٣]
١٤.١١.٢٠١٩ [٢١:٣٦]
٢٦.١٠.٢٠١٩ [٢١:٥٨]
١٠.١٠.٢٠١٩ [٢١:٣٣]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٣٩]
١٦.١١.٢٠١٩ [١٧:٤٥]
١٥.١١.٢٠١٩ [١٧:٢٢]
١٤.١١.٢٠١٩ [١٧:٥٥]
١٣.١١.٢٠١٩ [١٥:٤٧]
١٦.١١.٢٠١٩ [١٣:٣٥]
١٥.١١.٢٠١٩ [١٨:٤٦]
١٥.١١.٢٠١٩ [١٧:٠٣]
١٥.١١.٢٠١٩ [١٢:٣١]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك