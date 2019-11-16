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    تصدير نحو 62 ألف طن من الشحن جوا

    ١٦.١١.٢٠١٩ [١٤:١١]

    باكو، 16 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    بلغ حجم الصادرات جوا خلال أشهر يناير - أكتوبر من العام الجاري 61 الف و700 طن.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن حجم الشحن المورد جوا خلال الفترة المذكورة وصل إلى 11 ألفا و766 طن.

    AZERTAG.AZ :تصدير نحو 62 ألف طن من الشحن جوا
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