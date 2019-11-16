نقل أكثر من 1.1 مليون طن من البضائع عبر طريق النقل البري خلال العام الجاري
AzerTAg.az
١٦.١١.٢٠١٩ [١٤:٣٦]
باكو، 16 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
نقل مليون و115 ألف و799 طن من البضائع عبر طريق النقل البري خلال أشهر يناير – أكتوبر من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن حجم البضائع المستوردة بلغ مليون و916 ألف و949 طن.
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