    • / اقتصاد

    اقتصاد


    نقل أكثر من 1.1 مليون طن من البضائع عبر طريق النقل البري خلال العام الجاري

    ١٦.١١.٢٠١٩ [١٤:٣٦]

    باكو، 16 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    نقل مليون و115 ألف و799 طن من البضائع عبر طريق النقل البري خلال أشهر يناير – أكتوبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن حجم البضائع المستوردة بلغ مليون و916 ألف و949 طن.

    AZERTAG.AZ :نقل أكثر من 1.1 مليون طن من البضائع عبر طريق النقل البري خلال العام الجاري
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٦.١١.٢٠١٩ [١٤:١١]
    تصدير نحو 62 ألف طن من الشحن جوا
    ١٦.١١.٢٠١٩ [١٢:٥‎٩]
    مناقشة آفاق التعاون بين سكتي حديد أذربيجان وجورجيا
    ١٢.١١.٢٠١٩ [١٩:٤٠]
    أذربيجان ترأست أنشطة النقل في إطار منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود
    ١٢.١١.٢٠١٩ [١٧:٥‎٤]
    مطارات أذربيجان تسجل رقما قياسيا جديدا في اعداد الركاب
    نقل أكثر من 1.1 مليون طن من البضائع عبر طريق النقل البري خلال العام الجاري