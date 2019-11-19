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    حجم المنقولات بالبحر 762 مليون دولار خلال أشهر يناير - أكتوبر

    ١٩.١١.٢٠١٩ [١٤:٣٤]

    باكو، 19 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    بلغ حجم المنقولات بالبحر في أذربيجان مليون و259 ألف و993 طن خلال 10 أشهر من العام الجاري وتبلغ قيمة هذه الشحنات 762 مليون و275 ألف دولار أمريكي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن الموانئ البحرية أعمال الشحن والتفريغ البالغ حققت حجمها 280 ألف و814 طن بقيمة 125 مليون و553 ألف دولار أمريكي.

    ويبلغ حجم البضائع المستوردة 979 ألف و178 طن وتصل قيمتها إلى 636 مليون و721 ألف دولار أمريكي.

    AZERTAG.AZ :حجم المنقولات بالبحر 762 مليون دولار خلال أشهر يناير - أكتوبر
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