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    أذربيجان والصين تناقشان ترويج خط النقل الدولي العابر لبحر الخزر

    ١٩.١١.٢٠١٩ [١٦:٢٣]

    باكو، 19 نوفمبر، (أذرتاج).

    وصل وفد صيني الي العاصمة باكو بخصوص انشاء فريق العمل المعني بشؤون النقل بين أذربيجان والصين. والتقى وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العالية الأذربيجاني رامن قولوزاده مع خو ياهوان المدير العام لإدارة شؤون النقل بوزارة النقل الصينية والوفد المرافق له.

    وصرح المكتب الإعلامي بالوزارة لمراسل وكالة (أذرتاج) بأنه تم خلال اللقاء بحث توسيع التعاون بين البلدين في مجالات النقل والخدمات اللوجستية بما فيها ترويج خط النقل الدولي العابر لبحر الخزر في نقل البضائع المنفذ في إطار ممر النقل الدولي "شرق-غرب".

    الجدير بالذكر أنه تم التوصل الي انشاء فريق العمل المعني بشؤون النقل خلال الاجتماع السابع للجنة المشتركة الأذربيجانية الصينية للتعاون التجاري والاقتصادي الذي انعقد في شهر فبراير الماضي بالعاصمة بكين.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان والصين تناقشان ترويج خط النقل الدولي العابر لبحر الخزر
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