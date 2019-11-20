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    نقل 3 ملايين راكب بالسكك الحديد خلال 10 أشهر

    ٢٠.١١.٢٠١٩ [١٥‎:١٨]

    باكو، 20 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    نقل 3 ملايين راكب عبر السكك الحديدية خلال أشهر يناير - أكتوبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مكتب الإعلام لهيئة الإحصاء الحكومية أن هذه المعدلات تشير إلى زيادة 32.2 في المائة في نقل الركاب قياسا إلى نفس الفترة من 2018 الماضي.

    شهد شحن 298 عربة قطار وتفريغ 431 عربة قطار يوميا متوسطا.

    وتم تنفيذ عمليات الشحن 11.8 ألف طن من الشحن عبر السكك الحديدية باتجاه الشمال يوميا و4.3 آلاف طن باتجاه الغرب و0.8 ألف طن باتجاه الجنوب.

    AZERTAG.AZ :نقل 3 ملايين راكب بالسكك الحديد خلال 10 أشهر
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