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    نقل 192.3 مليون شخص عن طريق ميترو خلال العام الجاري

    ٢٠.١١.٢٠١٩ [١٥‎:٢٩]

    باكو، 20 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم نقل 192.3 مليون شخص عن طريق ميترو خلال أشهر يناير - أكتوبر من العام الجاري بعد ارتفاعه 1.5 في المائة قياسا إلى العالم الماضي.

    AZERTAG.AZ :نقل 192.3 مليون شخص عن طريق ميترو خلال العام الجاري
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