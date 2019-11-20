نقل 192.3 مليون شخص عن طريق ميترو خلال العام الجاري

باكو، 20 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم نقل 192.3 مليون شخص عن طريق ميترو خلال أشهر يناير - أكتوبر من العام الجاري بعد ارتفاعه 1.5 في المائة قياسا إلى العالم الماضي.