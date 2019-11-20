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    مناقشات بخصوص استفادة الصين من البنية التحتية للنقل لأذربيجان

    ٢٠.١١.٢٠١٩ [١٨:٠١]

    باكو، 20 نوفمبر، (أذرتاج).

    جرى لقاء موسع مع الوفد الصيني الذي يزور البلاد حاليا بهدف انشاء فريق العمل المعني بالنقل بين أذربيجان والصين.

    افاد مراسل وكالة (أذرتاج) نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيا العالية بأنه تم خلال اللقاء الموسع الذي جمع نائب وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العالية الاذربيجاني إلمير وليزاده بالمدير العام لإدارة شؤون النقل بوزارة النقل الصينية خو ياهوان والوفد المرافق له مناقشة ترويج استخدام إمكانيات الممر المركزي اثناء نقل البضائع والسلع من الصين الي أوروبا والعكس وتخصيص اعانات من قبل ولايات الصين لنقل البضائع بالحاويات عبر خط النقل الدولي العابر لبحر الخزر وتوسيع الاستفادة من إمكانيات خط سكك حديد باكو-تبليسي-قارص وميناء باكو البحري التجاري الدولي.

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    مناقشات بخصوص استفادة الصين من البنية التحتية للنقل لأذربيجان