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    توقيع بروتوكول حول نتائج مفاوضات الوفدين الاذربيجاني والصيني

    ٢٠.١١.٢٠١٩ [١٩:٣٠]

    باكو، 20 نوفمبر، (أذرتاج).

    تم توقيع بروتوكول حول نتائج المناقشات التي اسمرت لمدة يومين بين الوفدين الاذربيجاني والصيني الذي يزور أذربيجان حاليا لأنشاء فريق العمل المعني بشؤون النقل بين أذربيجان والصين.

    افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأن البروتوكول وقعه عن جانب أذربيجان نائب وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العالية إيلمير وليزاده وعن جانب الصين المدير العام لإدارة شؤون النقل بوزارة النقل خو ياهوان.

    ويتضمن البروتوكول ترويج خط النقل الدولي العابر لبحر الخزر عند نقل البضائع المنفذ في إطار ممر النقل الدولي "شرق-غرب" وتخصيص اعانات من قبل ولايات الصين لنقل البضائع بالحاويات عبر الممر المركزي وتوسيع الاستفادة من إمكانيات ميناء باكو البحري التجاري الدولي من قبل شركات النقل والخدمات اللوجستية الصينية وغيرها.

    AZERTAG.AZ :توقيع بروتوكول حول نتائج مفاوضات الوفدين الاذربيجاني والصيني
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