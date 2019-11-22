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    تنفيذ 6.7 مليون طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية

    ٢٢.١١.٢٠١٩ [١٥‎:٥‎٤]

    باكو، 22 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    تم تنفيذ 6 ملايين و775.4 ألف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية خلال أشهر يناير - أكتوبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 6 ملايين و214 ألف طن أو 91.7 في المائة من الشحنات المنقولة هو شحنات العبور والترانزيت.

    وبلغ عدد الركاب المنقول بهذا النوع من النقل خلال الفترة المذكورة 17.8 الف شخص بعد ارتفاعه بنسبة 30.9 في المائة.

    AZERTAG.AZ :تنفيذ 6.7 مليون طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية
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