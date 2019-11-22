توريد 371 حافلة ركاب إلى البلد خلال 9 أشهر

باكو، 22 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن عدد الحافلات المستوردة إلى أذربيجان 371 حافلة خلال أشهر يناير - سبتمبر من العام الجاري.

كذلك تم توريد 27 ألفا و825 سيارة و5583 شاحنة إلى البلد خلال الشهر المذكور.