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    توريد 371 حافلة ركاب إلى البلد خلال 9 أشهر

    ٢٢.١١.٢٠١٩ [١٦:٠٢]

    باكو، 22 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن عدد الحافلات المستوردة إلى أذربيجان 371 حافلة خلال أشهر يناير - سبتمبر من العام الجاري.

    كذلك تم توريد 27 ألفا و825 سيارة و5583 شاحنة إلى البلد خلال الشهر المذكور.

    AZERTAG.AZ : توريد 371 حافلة ركاب إلى البلد خلال 9 أشهر
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