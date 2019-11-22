الخطوط الجوية الأذربيجانية توقع عدداً من الاتفاقيات المهمة في معرض دبي للطيران 2019

باكو، 22 نوفمبر، أذرتاج

اختتمت أعمال أكبر مدينة في دولة الإمارات العربية المتحدة دبي معرضDubai Air Show 2019” " (معرض دبي للطيران 2019) السنوي الذي يعد أحد أكبر الفعاليات الفضائية والجوية المعروفة والمشهودة في العالم. شاركت في المعرض شركات الطيران من أكثر من 60 دولة. شارك في المعرض أيضاً وفد أذربيجاني برئاسة نائب رئيس الخطوط الجوية الأذربيجانية (AZAL) المساهمة إلدار حاجييف.

أفاد المكتب الصحفي لشريكة الخطوط الجوية الأذربيجانية المساهمة لوكالة أذرتاج، أن الوفد الأذربيجاني التقى إدارة شركة ”Boeing” بخصوص التجهيزات لطائرات“Boeing 787 Dreamliner” طويلة المدى. تستخدم شركة النقل الوطنية الأذربيجانية طائرتين من هذا النوع حاليا.

في إطار المعرض، التقى إلدار حاجييف مع المدير التجاري لمجموعة شركات Airbus كريستيان شيرر. كان الموضوع الرئيسي للمحادثات هو التعرف على السمات الفنية والتجارية لطائرات الجيل الجديد مثل Airbus A320Neo وAirbus A220. تعتبر أن هذه الطائرات لشركات الطيران الأوروبية الرائدة قد أثبتت جدارتها وأنها نسخة مطورة من طائرات الجيل السابق. تلقت شركة “Airbus” بالفعل عدداً كبيراً من طلبات الشراء من مختلف شركات الطيران في العالم.

أجرى الوفد الأذربيجاني محادثات مع عدد من الشركات المالية الكبرى لتمويل برامج تجديد أسطول الطائرات. طرح النوعان من تشغيل الطائرات – التشغيل العملي والتأجير التمويلي.

كما أجريت شركة AZAL في إطار برنامج العمل في المعرض المفاوضات مع الجهة الرائدة في تجهيزات الطيران المدني مثل FlightSafety International فيما يخص للتدريب وترخيص الطيارين. من المتوقع شراء مجمع Embraer E190-E1 لتدريب الطيارين لأكاديمية الطيران الوطنية. سيوفر هذا المجمع التدريبي الجديد التدريب والترخيص لطياري شركة “Buta Airways” للخطوط الجوية.

أجرى وفد AZAL محادثات مع جيسون تونيتش، نائب رئيس شركة “GE Aviation” للطيران في دبي. تعد شركة "GE Aviation" واحدة من الموردين الرئيسيين لمحركات طائرات الركاب الجديدة مختلفة التعديلات، بما فيها محركات لطائرات الركاب التي ستصل إلى أسطول "الخطوط الجوية الأذربيجانية.

من أبرز الأحداث الجارية في معرض الطيران كان توقيع الاتفاق من قبل مدير إدارة الملاحة الجوية الأذربيجانية AZANS)) فرهاد غولييف والمدير التنفيذي لإدارة “HungaroControl” للملاحة الجوية لهنغاريا كورنيل سيبسي (Kornel Szepessy) حول تدشين المسار المرقم بمركزيه في بودابست وباكو بغية تبادل البيانات الجوية في مطارات أوروبا وأسيا. ستمكن الاتفاقية المبرمة من خلق قنوات الخطوط الرئيسية المرقمة الثابتة لنقل البيانات الجوية بين الاتحاد الأوروبي وأوراسيا، وكذلك من تخزين البيانات الجوية في الخدمات في باكو ومن ثم نقلها إلى مستخدمي الطيران في أوراسيا.

ويعود الهدف الاستراتيجي لهذا التعاون إلى توفير التبادل الموثوق والآمن للمعلومات الهامة في مجال إدارة الحركة الجوية والذي بدوره يوفر اتصالاً سلساً ووظيفياً بين أوروبا وأوراسيا. في جينه "في مؤتمر “Digital Transformation Day” المنعقد في باكو في أكتوبر من هذا العام، أكد كل من AZANS وHungaroControl أن هذه الأنظمة ستوفر الأساس للثورة التكنولوجية في مجال الملاحة الجوية.

عقد الاجتماع الموسع مع رئيس شركة “Al Heya Holding” عبد الله المنصوري والمالك والرئيس التنفيذي لشركة “Waagner-Biro” النمساوية للإنشاءات يوهان شيسكا (Yokan Siska). في الاجتماع تمت مناقشة قضايا تطوير البنية التحتية لمطار حيدر علييف الدولي وتخصيص الاستثمارات من قبل الشركة الإماراتية العملاقة.

في الاجتماع مع رئيس شركة “Frequentis” النمساوية نوربرت هاسلاهر (Norbert Haslaher) أقيمت نقاشات حول مشروع استخدام أحدث جيل من أنظمة الاتصالات الرقمية في إدارة حركة الملاحة الجوية الأذربيجانية. يتم استخدام تقنيات Frequentis من قبل مزودي الطيران الرائدين في العالم، بما في ذلك وكالة الفضاء الأمريكية (NASA).