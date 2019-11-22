نقل 6.1 مليون طن من البضائع عن طريق السكك الحديد

باكو، 22 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

بلغ حجم المنقولات بالسكك الحديد في أذربيجان 6 ملايين و141 ألف و59 طن خلال يناير – أكتوبر للعام الجاري وتبلغ تكلفة هذه الشحنات مليارين و584 مليون و922 ألف دولار أمريكي.

أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية (أذرتاج) نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة مليون و851 ألف و889 طن من البضائع المصدرة بالسكة الحديد خلال 10 أشهر بلغت 568 مليون و826 ألف دولار أمريكي.

ويبلغ حجم البضائع المستوردة 4 ملايين و289 الف و170 طن وتصل التكلفة إلى مليارين و16 مليونا و95 ألف دولار أمريكي.