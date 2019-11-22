    • / اقتصاد

    اقتصاد


    نقل 6.1 مليون طن من البضائع عن طريق السكك الحديد

    ٢٢.١١.٢٠١٩ [١٧:٥‎٩]

    باكو، 22 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    بلغ حجم المنقولات بالسكك الحديد في أذربيجان 6 ملايين و141 ألف و59 طن خلال يناير – أكتوبر للعام الجاري وتبلغ تكلفة هذه الشحنات مليارين و584 مليون و922 ألف دولار أمريكي.

    أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية (أذرتاج) نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة مليون و851 ألف و889 طن من البضائع المصدرة بالسكة الحديد خلال 10 أشهر بلغت 568 مليون و826 ألف دولار أمريكي.

    ويبلغ حجم البضائع المستوردة 4 ملايين و289 الف و170 طن وتصل التكلفة إلى مليارين و16 مليونا و95 ألف دولار أمريكي.

    AZERTAG.AZ :نقل 6.1 مليون طن من البضائع عن طريق السكك الحديد
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٢.١١.٢٠١٩ [١٩:٣٠]
    4.1 في المائة من الركاب يستخدمون سيارات الأجرة في الشهر الماضي
    ٢٢.١١.٢٠١٩ [١٩:٠٠]
    حجم المنقولات بالسكك الحديد في أذربيجان خلال 9 أشهر
    ٢٢.١١.٢٠١٩ [١٨:٥‎٣]
    41.2 % من الأجانب يأتي أذربيجان بوساطة النقل الجوي
    ٢٢.١١.٢٠١٩ [١٨:٤١]
    نقل أكثر من 1.4 مليار شخص عن طريق المواصلات خلال 10 أشهر
    نقل 6.1 مليون طن من البضائع عن طريق السكك الحديد