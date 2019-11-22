ارتفاع عدد الركاب جوا خلال 10 أشهر

باكو، 22 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

تم نقل مليونين و300.9 ألف راكب جوا خلال 10 أشهر من العام الجاري أو أكثر من 11.1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم تنفيذ 99.9 في المئة من شحنات عبر الشركات الحكومية و0.1 في المائة بالسيارات عبر الشركات الخاصة.