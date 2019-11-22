    • / اقتصاد

    اقتصاد


    نقل أكثر من 1.4 مليار شخص عن طريق المواصلات خلال 10 أشهر

    ٢٢.١١.٢٠١٩ [١٨:٤١]

    باكو، 22 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    تم نقل مليار و671.8 مليون شخص عن طريق المواصلات خلال أشهر يناير - أكتوبر من العام الجاري بارتفاع قدرها 2.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم نقل 88.2 في المائة من الركاب بالسيارات و11.5 في المائة من الركاب عن طريق ميترو.

    AZERTAG.AZ : نقل أكثر من 1.4 مليار شخص عن طريق المواصلات خلال 10 أشهر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٢.١١.٢٠١٩ [١٩:٣٠]
    4.1 في المائة من الركاب يستخدمون سيارات الأجرة في الشهر الماضي
    ٢٢.١١.٢٠١٩ [١٩:٠٠]
    حجم المنقولات بالسكك الحديد في أذربيجان خلال 9 أشهر
    ٢٢.١١.٢٠١٩ [١٨:٥‎٣]
    41.2 % من الأجانب يأتي أذربيجان بوساطة النقل الجوي
    ٢٢.١١.٢٠١٩ [١٨:٣٨]
    ارتفاع عدد الركاب جوا خلال 10 أشهر
    نقل أكثر من 1.4 مليار شخص عن طريق المواصلات خلال 10 أشهر