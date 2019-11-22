حجم المنقولات بالسكك الحديد في أذربيجان خلال 9 أشهر

باكو، 22 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

تم نقل 16.8 في المائة من البضائع المستوردة عن طريق السكك الحديدية في يناير - سبتمبر من العام الجاري.

أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسميةأذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاءات ان 46.5 في المائة من البضائع المستوردة نقلت عبر السيارات و29 في المائة عن طريق الجو و5.5 في المائة عن طريق البحر.