    • / اقتصاد

    اقتصاد


    حجم المنقولات بالسكك الحديد في أذربيجان خلال 9 أشهر

    ٢٢.١١.٢٠١٩ [١٩:٠٠]

    باكو، 22 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    تم نقل 16.8 في المائة من البضائع المستوردة عن طريق السكك الحديدية في يناير - سبتمبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسميةأذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاءات ان 46.5 في المائة من البضائع المستوردة نقلت عبر السيارات و29 في المائة عن طريق الجو و5.5 في المائة عن طريق البحر.

    AZERTAG.AZ :حجم المنقولات بالسكك الحديد في أذربيجان خلال 9 أشهر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٢.١١.٢٠١٩ [١٩:٣٠]
    4.1 في المائة من الركاب يستخدمون سيارات الأجرة في الشهر الماضي
    ٢٢.١١.٢٠١٩ [١٨:٥‎٣]
    41.2 % من الأجانب يأتي أذربيجان بوساطة النقل الجوي
    ٢٢.١١.٢٠١٩ [١٨:٤١]
    نقل أكثر من 1.4 مليار شخص عن طريق المواصلات خلال 10 أشهر
    ٢٢.١١.٢٠١٩ [١٨:٣٨]
    ارتفاع عدد الركاب جوا خلال 10 أشهر
    حجم المنقولات بالسكك الحديد في أذربيجان خلال 9 أشهر