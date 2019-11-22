41.2 % من الأجانب يأتي أذربيجان بوساطة النقل الجوي

باكو، 22 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

استخدم 41.2 في المائة من الوافدين إلى أذربيجان النقل الجوي خلال أشهر يناير – أكتوبر من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية أنه أتى 58 في المائة من الوافدين البلدَ من الأجانب وعديمي الجنسية بوساطة السكك الحديدية والسيارات و41.2 في المائة جوا و0.8 في المائة بحرا.