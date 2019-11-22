4.1 في المائة من الركاب يستخدمون سيارات الأجرة في الشهر الماضي
AzerTAg.az
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٩:٣٠]
باكو، 22 نوفمبر، (أذرتاج).
افاد مراسل وكالة (أذرتاج) نقلا عن لجنة الإحصاء الوطنية بأن وصل عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي مليار و474.3 مليون راكب خلال أشهر يناير-أكتوبر من العام الجاري مسجلا زيادة نسبتها 2.3 في المائة مقرنا بالفترة نفسها عن العام الماضي. اضافت أن 95.9 في المائة من الركاب استخدموا الحافلات اما 4.1 في المائة منهم قد استخدموا سيارات الأجرة.
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