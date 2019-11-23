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    نقل 22.6 مليون شخص عن طريق ميترو خلال الشهر الماضي

    ٢٣.١١.٢٠١٩ [١٧:٣٧]

    باكو، 23 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    تم نقل 22.6 مليون شخص عن طريق ميترو خلال شهر أكتوبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن هذا الرقم كان 19.4 مليون في شهر سبتمبر.

    AZERTAG.AZ :نقل 22.6 مليون شخص عن طريق ميترو خلال الشهر الماضي
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